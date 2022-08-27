Лучшую собаку России выберут на фестивале Dog Picnic в Абрау-Дюрсо

Вход на фестиваль свободный Фото: Оксана ЗУЙКО

Лучшую собаку России выберут в Абрау-Дюрсо. Фестиваль Dog Picnic пройдет 3 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участниками мероприятия станут более 200 питомцев со всей страны. На фестивале распределят звания лучших в породе и группе. А в финале жюри назовет «Лучшую собаку выставки».

Победителей наградят памятными кубками и призами. Кроме конкурса, на фестивале покажут развлекательную программу с выступлениями питомцев.

Уточняется, что вход для зрителей свободный. Подробная информация о выставке Dog Picnic размещена на сайте организаторов.