81-летний водитель легковушки погиб в ДТП в Адыгее

Три человека госпитализированы Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Смертельное ДТП произошло в субботу 27 августа на трассе в Адыгее. В результате аварии погиб 81-летний водитель легковушки, сообщили в пресс-службе МВД республики.

ДТП случилось ближе к 07:50 на трассе «Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск» Кошехабльского района. Предварительно, 19-летний водитель «Москвича» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с другим авто.

В результате аварии погиб 81-летний водитель машины, проезжавшей навстречу. 73-летняя пассажирка госпитализирована. В аварии также пострадали водитель «Москвича» и его 18-летний пассажир.

- Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции Кошехабльского района проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, - уточнили в пресс-службе МВД республики Адыгея.