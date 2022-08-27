Самый большой в мире круг адыгейского сыра приготовили на фестивале в республике

Самый круга адыгейского сыра составила 142 килограмма Фото: t.me/muratkumpilov

В Адыгее 27 и 28 августа проходит фестиваль местного сыра. В первый день на мероприятии побили мировой рекорд.

Так, на фестивале приготовили самый большой круг адыгейского сыра. Его масса достигает 142 килограммов. Мировой рекорд посвятили 100-летию государственности республики.

- Настоящий адыгейский сыр может быть родом только из Адыгеи! И только у нас в республике могут сварить самый большой в мире круг адыгейского сыра! В этом сегодня смогли убедиться гости и участники Фестиваля адыгейского сыра. Все мы стали свидетелями фиксации мирового рекорда! – написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Напомним, фестиваль адыгейского сыра проходит на Даховской поляне вблизи хребта Уна-Коз. В последние выходные августа здесь запланирована большая программа мероприятий – концерты, конкурсы, мастер-классы и приготовление сыра.