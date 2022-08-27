Гигантский флаг развернули на центральной площади в Геленджике

Огромный флаг города занял почти всю территорию площади. Фото: t.me/BogodistovAA

Геленджик 27 августа отмечает День города. В парках и скверах проходят выставки и ярмарки, а на центральной площади проходят основные праздничные мероприятия. Здесь же в честь Дня города развернули огромный флаг курорта. Его размеры - 15 на 20 метров.

Стоит сказать, что Геленджик из укрепления, зародившегося 191 год назад, превратился в динамично развивающийся курорт федерального значения. И, как подчеркнула глава города в своем поздравлении, значительный импульс этому придают живущие здесь люди: неравнодушные, искренне болеющие душой за свою малую родину.

Глава Геленджика Алексей Богодистов поздравил жителей и гостей курорта. Фото: t.me/BogodistovAA

- Именно 1831 год считают отправной точкой в истории курорта, - сказал глава города Алексей Богодистов в своем выступлении. - С тех пор Геленджик стал курортом-победителем всероссийских и региональных конкурсов.

Все, кто приезжают на курорт, в один голос говорят - Геленджик преобразился. Активно идет благоустройство, меняется городская инфраструктура.

- Впервые сделаны реальные шаги в вопросах водоотведения и водоснабжения, масштабного строительства дорог и транспортных развязок, - сказал мэр. - За всеми преобразованиями, конечно, стоит труд и неравнодушие жителей. Признателен всем поколениям тружеников за вклад в процветание и формирование неповторимого облика Геленджика.