В Сочи потушили пожар в хозпостройке, погибли котята

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь вспыхнул в субботу, 27 августа, в постройке на улице Восточной в Сочи. Площадь возгорания - 30 квадратных метров.

Пожар потушили быстро. В работе задействовали 14 человек и три единицы техники.

- Локализован огонь был в 14:30, полностью погасить пламя удалось в 14:39, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Никто из людей не пострадал. Однако, по словам очевидцев, в этой хозпостройки находились котята, которых подкармливали местные жители. В огне погибли все пушистики.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняется.