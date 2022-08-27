Новый сквер к 85-летию Краснодарского края откроют в Сочи

Новый сквер разместят на пересечении улиц Ленина и Орбитовской Фото: пресс-служба администрации Сочи

Новый сквер к 85-летию Краснодарского края откроют в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Общественную зону площадью 1,8 тысячи квадратных метров расположат на пересечении улиц Ленина и Орбитовской. До проекта сквера здесь находился пустырь.

Кроме того, в честь юбилейной даты в сквере высадят 85 деревьев.

- Будут проведены работы по озеленению, укладке тротуарной плитки, появится парковая мебель, художественная подсветка и освещение, - отметил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.

К 85-летию Краснодарского края в городе высадят новые аллеи на улице Малышева в Лазаревском районе, в сквере на Мацесте и в парке имени 80-летия Краснодарского края в Центральном районе. А улицу Роз озеленят 85 кустами роз.