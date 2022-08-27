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Общество27 августа 2022 14:46

Власти рассмотрят возможность сокращения времени перелетов в Сочи

Это возможно при использовании части закрытого воздушного пространства шириной в 10 км
Светлана ОВДЕЙ
Власти рассмотрят возможность сокращения времени перелетов в Сочи

Власти рассмотрят возможность сокращения времени перелетов в Сочи

Власти рассмотрят возможность сокращения времени перелетов в Сочи. Уменьшить полетное время позволит использование части закрытого воздушного пространства шириной в 10 километров, сообщили РБК источники в пяти российских авиакомпаниях.

Организацию полетов из центральных областей на юг РФ в обход воздушного пространства Казахстана обсудят на совещании 29 августа, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения. При разрешении властей время полета из Внуково в Сочи может сократиться более чем на 20 минут, а обратно из города-курорта – на 10. Уменьшится и время при полетах из Москвы в Турцию, однако насколько, не уточняется.

Напомним, на юге России в связи с проведением спецоперации на Украине остаются закрытыми 11 аэропортов. В том числе полеты приостановлены из воздушных гаваней Анапы, Геленджика и Краснодара.

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.