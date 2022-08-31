В Краснодаре можно получить скидку на повторное ЭКО

Многим пациентам приходится пройти несколько попыток ЭКО, прежде чем наступит беременность. Фото: embryo-ivf.ru

Клиника «Эмбрио» объявила о новой Акции, в рамках которой пациенты могу получить скидку на повторное ЭКО.

- По последним данным, полученным от центров репродукции со всей России, эффективность программы ЭКО составляет около 40%. Поэтому многим пациентам приходится пройти несколько попыток ЭКО, прежде чем наступит беременность. Мы хотим сделать возможность стать родителями доступней, поэтому с 15 августа по 15 октября 2022 года в нашей клинике проводится акция. Пациенты могут получить скидку 20% на повторные программы ЭКО. Эта акция для тех, кто уже проходил программы ЭКО, но кому они еще не помогли. Это могут быть коммерческие программы или в рамках ОМС, в нашей или любой другой клинике, - пояснила директор клиники «Эмбрио» в Краснодаре, репродуктолог Ирина Лукошкина.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету на сайте клиники. Фото: embryo-ivf.ru

Благодаря акции пациенты заплатят за классическую программу ЭКО только 84 тысячи рублей вместо 105 тысяч. Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету на сайте клиники и записаться на прием к репродуктологу в период с 10 августа по 1 октября. Важно будет предоставить репродуктологу выписки из предыдущих программ ЭКО, которые прошли безрезультатно.

Подробности акции можно уточнить на сайте клиники либо телефону: 8 800 500 22 62.

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