Сосо Павлиашвили и 5sta Family выступят в День республики Адыгеи

Сосо Павлиашвили и 5sta Family приедут в Майкоп Фото: Михаил ФРОЛОВ

На праздничном концерте в честь 100-летия государственности Адыгеи и Дня республики, который пройдет на стадионе, выступят звезды российской эстрады – певец Сосо Павлиашвили и группа 5staFamily, об этом в своем ТГ-канале сообщили глава РА Мурат Кумпилов.

Артисты выступят 5 октября в республиканской столице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Участниками мероприятия станут ведущие артисты и коллективы нашей республики и соседних регионов. Готовятся также и сюрпризы. Завершится праздник большим фейерверком, - написал Кумпилов.

Он также поручил продумать все детали, подойти с душой, чтобы праздник прошел на высоком организационном уровне, получился ярким и масштабным.

- Каждое мероприятие должно найти положительный отклик в обществе. Задействуйте организации общепита, транспорта, чтобы создать комфортные условия для участников праздника. Обратите внимание на благоустройство общественных территорий. Необходимо также предусмотреть все вопросы, касающиеся безопасности, - добавил глава республики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в эти дни проведут фестивали адыгской культуры, «Черкешенка», выставку «Города мастеров». Также местных жителей порадуют выступлением творческих коллективов республики.