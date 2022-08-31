Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 10:33

Сосо Павлиашвили и 5sta Family выступят в День республики Адыгеи

Праздничные мероприятия к юбилею пройдут с 1 по 5 октября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сосо Павлиашвили и 5sta Family приедут в Майкоп

Сосо Павлиашвили и 5sta Family приедут в Майкоп

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На праздничном концерте в честь 100-летия государственности Адыгеи и Дня республики, который пройдет на стадионе, выступят звезды российской эстрады – певец Сосо Павлиашвили и группа 5staFamily, об этом в своем ТГ-канале сообщили глава РА Мурат Кумпилов.

Артисты выступят 5 октября в республиканской столице

Артисты выступят 5 октября в республиканской столице

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Участниками мероприятия станут ведущие артисты и коллективы нашей республики и соседних регионов. Готовятся также и сюрпризы. Завершится праздник большим фейерверком, - написал Кумпилов.

Он также поручил продумать все детали, подойти с душой, чтобы праздник прошел на высоком организационном уровне, получился ярким и масштабным.

- Каждое мероприятие должно найти положительный отклик в обществе. Задействуйте организации общепита, транспорта, чтобы создать комфортные условия для участников праздника. Обратите внимание на благоустройство общественных территорий. Необходимо также предусмотреть все вопросы, касающиеся безопасности, - добавил глава республики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в эти дни проведут фестивали адыгской культуры, «Черкешенка», выставку «Города мастеров». Также местных жителей порадуют выступлением творческих коллективов республики.