Подстанция очистных сооружений в Белореченском получит на модернизацию 700 млн рублей

Фото: «Россети Кубань»

Благодаря одной из крупнейших высоковольтной подстанции 110 кВ «Очистные сооружения» сегодня обеспечивается не только функционирование одного из самых крупных объектов района, но и десятки промышленных, сельскохозяйственных предприятий, социальных учреждений и местных домовладений. Всего это примерно 50 000 человек.

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» взялись за техническое обновление крупнейшего местного энергоузла. На работы компанией уже выделено около 700 миллионов рублей. Ожидаемый прирост мощности после модернизации подстанции – в 2,5 раза.

Фото: «Россети Кубань»

Главную роль в преображении стратегически важного энергоузла сыграют отечественные разработки и технические решения. На подстанции планируется установить и запустить в эксплуатацию новое оборудование. В первую очередь – два современных трансформатора, каждый мощностью по 80 МВА. В помощь им - комплектное распределительное устройство наружной установки. Техника этого поколения обязательно оснащается сложными комплексами релейной защиты и автоматики с использованием микропроцессоров.

Мощность обновленного объекта предусматривает не только улучшение энергоснабжения текущих пользователей, но и подключение новых потенциальных абонентов в будущем.