Жители и гости Армавира смогли дотянуться до звезд

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Дотянуться до звезд»

В хуторе Красин города Армавира состоялся фестиваль любителей космоса и небесных тел «Дотянуться до звезд». Он объединил на одной площадке не только тех, кто интересуется бесконечным пространством над головой, но и ученых, чья работа связана с изучением космического пространства.

Как сообщили организаторы, фестиваль рассчитан на людей разных возрастов, интересов и уровней подготовки. Занятие по душе смогли найти не только дети, но и взрослые.

Для гостей организовали многочисленные тематические площадки, на которых можно было посетить мастер-классы по моделированию и сборке трехмерных моделей ракет, а также их запуску, понаблюдать за выступлением пилотажной группы армавирского аэроклуба.

Атмосферу фестиваля придали музыканты и диджеи, чье творчество так или иначе связано с космической тематикой. Ночью для любителей песен под гитару у костра организовали полноценный концерт.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Дотянуться до звезд»

Особое внимание организаторы уделили научной стороне дела. В частности, гости фестиваля смогли посетить научно-познавательные лекции, а также пообщаться с российским летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем Авдеевым, заведующим астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александром Ивановым, по видеосвязи из США с научным сотрудником Института медико-

биологических проблем РАН, участником российского эксперимента SIRIUS-19 «Сухая иммерсия» (имитация полета на Луну) и американской программы «МАРС-160» (моделирование пилотируемого полета на Марс) Анастасией Степановой и многими другими.

И, конечно же, самая захватывающая часть фестиваля — наблюдение за Солнцем, Луной, метеорным потоком Персеиды, звездами и другими объектами глубокого космоса в современный телескоп.

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского Географического Общества, действительный член международного астрономического общества Александр Иванов отметил, что Кубань — уникальное место для развития так называемого астротуризма. По его словам, наблюдать за небесными телами — крайне увлекательное занятие.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Дотянуться до звезд»

Он также рассказал гостям фестиваля, что смог найти звезду, под которой был основан Армавир. И даже показал ее фото. 21 апреля 1839 года, именно эта дата считается днем рождения города, звезда HD 12795 в созвездии Овен была самой яркой на небосводе. Она находилась на минимальном угловом расстоянии от центра Солнца.

Александр Иванов уточнил, что эта звезда не имеет имени, а только буквенно-цифровой код, и предложил назвать ее в честь Армавира. Соответствующее предложение направлено в Международный астрономический союз (МАС).