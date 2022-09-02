Новое поколение ушаковцев отправилось в самостоятельное плавание

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

31 августа морская отрасль получила еще 254 отличных специалиста с дипломами Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. В торжественной обстановке выпускников поздравляли представители крупнейших градообразующих предприятий и организаций Новороссийска. Все выступающие говорили о неизменно высоком качестве образования вуза.

- Желаю вам, будущей элите торгового флота, всегда помнить, что вы являетесь примером российского морского офицерства. Гордо несите это имя! Вы все когда-нибудь станете капитанами. Оставайтесь верны морю, любите море. Это действительно настоящая мужская профессия, и теперь перед вами открыты все пути и океаны, - напутствовал выпускников руководитель ФГБУ «АМП Черного моря» Евгений Тузинкевич.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Самое большое количество отличников - на Судомеханическом факультете (23 красных диплома). В том числе – у сирийца Хуссина Мустафы. Кроме него, в этом году вуз закончили еще несколько иностранных ребят родом из Казахстана и Египта. Каждый из них нашел в Ушаковке и новых друзей, и свое призвание, и второй дом.

- Вы закончили одно из самых лучших высших учебных заведений России, в отрасли – самое лучшее. У вас теперь есть знания в области науки, техники, психологии, есть все! Можно идти в свободное плавание. Пусть это плавание будет счастливым, - отметил в своем поздравлении генеральный директор ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петербург)» Сергей Панюшкин.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

20 выпускников были удостоены высокой чести – особого знака «Отличник ГМУ». Знак говорит о том, что все эти годы курсант не только отлично учился, но и активно участвовал в научной, общественной, патриотической жизни вуза. Кроме того, еще более почетные награды получили Дмитрий Ворновский и Арут Рудак (Судомеханический факультет): по приказу Министерства транспорта Российской Федерации знак «За отличие в учебе» вручается активным участникам и победителям научно-практических конференций и олимпиад.