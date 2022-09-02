Валерию Заволянскому из Адыгеи дали звание Героя страны за участие в спецоперации на Украине

В Адыгее родителям Валерия Заволянского вручили награду Героя страны, которым посмертно наградили их сына. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее родителям Валерия Заволянского вручили награду Героя страны, которым посмертно наградили их сына. Старший лейтенант погиб на территории Украины, где выполнял свой воинский долг. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил глубокие соболезнования Ивану и Анжэле Заволянским.

- В такие минуты тяжело найти слова поддержки родителям, лишившимся своего сына. Уверен, что память о Валерии будет вечно жить в сердцах его боевых товарищей, друзей и земляков. Его подвиг – яркий пример любви и беззаветного служения Родине, - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Старший лейтенант погиб на территории Украины во время спецоперации. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что участнику спецоперации на Украине вручили медаль «За отвагу». Награду военнослужащему передал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.