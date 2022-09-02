Сбер: в южных регионах России растёт спрос на быструю покупку вторичной недвижимости

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

По данным сервиса «Открытые данные» от Домклик, за последний месяц быстрее всего в южных регионах страны продавались объекты недвижимости в четырёх регионах СКФО. Это Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ставрополье и Кабардино-Балкария. В среднем, дом или квартира на вторичном рынке здесь находит своего нового владельца через 22-35 дней. В Ростовской области на это уходит до 37 дней, в Дагестане – 45 дней, в Калмыкии – 47 дней, на Кубани – за 49 дней, в Адыгее – 54 дня. Одним из драйверов быстрой продажи южной недвижимости стала возможность размещения на Домклик объявлений с приоритетом показов для пользователей.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы видим, что рынок южной недвижимости после преимущественных сделок купли-продажи с новостройками весной и в начале лета сменил тенденцию роста на вторичное жильё, в том числе с акцентом на ИЖС. В ответ на запрос наших клиентов Сбер стремится сделать ещё более комфортным процесс продажи и покупки жилья: мы не только помогаем выгодно купить недвижимость, но и быстро её продать или сдать. А для максимальной быстрой продажи доступно дополнительное продвижение. С ним объявление становится заметнее, позволяет получить больше звонков от потенциальных покупателей, а значит - быстрее закрыть сделку. С начала 2022 года этой возможностью пользуются около 30% ключевых партнеров Юго-Западного Банка. Покупая недвижимость через площадку Домклик, клиент оформляющий ипотечный кредит, получит дополнительную скидку на процентную ставку 0,3 п.п.».

На Домклик размещено более 2 млн объявлений по продаже и аренде недвижимости — квартиры, дома, участки и дачи от собственников и аккредитованных партнеров Сбера. Только в 11 южных регионах страны можно выбрать из 300 000 домов, таунхаусов, квартир и долей в недвижимости от физических лиц и партнёров банка в сфере ипотечного кредитования на Юге России и в СКФО.

Чтобы сделать объявления заметнее в поисковой выдаче и на карте, сервис запустил новый тариф «Топ». Он помогает получить в 8 раз больше звонков от клиентов и сдать недвижимость в аренду или продать её ещё быстрее. Оплатить услугу и подключить любой платный тариф можно в личном кабинете. Для этого нужно авторизоваться, перейти в раздел «Мои объявления», зайти на страницу нужного объявления и выбрать тариф. Стоимость подключения тарифа «Топ» — от 140 рублей. Оплатить этот и другие тарифы можно любой банковской картой, а также бонусами «Спасибо» от СберБанка. Платные тарифы продвижения объявлений для жилой недвижимости действуют в южных регионах страны 14 дней, для коммерческой и нежилой недвижимости - 30 дней.