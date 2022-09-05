Погода в Адыгее 5 сентября 2022: в республике резкое похолодание

В Майкопе неделя начнется с похолодания Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 5 сентября 2022.

В Майкопе неделя начнется с похолодания. 5 сентября температура резко опустится вниз. Максимальная температура воздуха днем +18°C. Ветер северный, 5 м/с.К вечеру температура опустится до +12°C. Ветер северный, северо-восточный, 3 м/с.

- Утром 5 сентября на территории Республики Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с, - отметили ФГБУ Северо-Кавказского гидрометцентра.

Погода в Лаго-Наки будет облачная. В светлое время суток температура воздуха достигнет +19°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Местами возможны дожди и грозы. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с.