В Сочи установили дорожные знаки с изображением рогатой курицы

Проводится проверка. Фото: https://t.me/love_sochi

Туристы и жители Сочи днем 4 сентября обратили внимание на необычные дорожные знаки. В Красной Поляне разместили желтую табличку в форме треугольника. На знаке была изображена рогатая курица.

Водители автомобилей пришли в замешательство. Никто не знает про такие необычные дорожные знаки.

- Какие-то куролени. Что это означает - без понятия, - шутят автомобилисты в соцсетях.

Как удалось выяснить “КП” - Кубань”, новые знаки - незаконные. Их разместила компания общепита в рамках рекламной акции. Сотрудники полиции уже сняли все незаконные дорожные знаки. Проводится проверка.