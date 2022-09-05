В Сочи водитель такси сбил мотоциклиста на улице Ленина

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи вечером 4 сентября произошла жуткая авария. Водитель такси сбил мотоциклиста на улице Ленина в Адлерском районе. ДТП произошло рядом с остановкой «Пансионат Фрегат».

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia при перестроении направо сбил мотоциклиста, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Сочи.

Стоит отметить, что пострадавший ехал по крайней правой полосе. Мотоциклист превысил максимально допустимую скорость.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.