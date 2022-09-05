Кубань дополнительно получила почти 120 млн рублей на расчистку русел рек

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В Краснодарском крае продолжают расчищать русла рек. На эти цели дополнительно выделено почти 120 млн рублей. Работы проведут в Сочи и Туапсинском районе.

- На расчистку рек было предусмотрено 9 млн рублей. Кубань получила дополнительное финансирование. Сейчас на эти цели предусмотрено почти 120 млн рублей, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В Сочи и Туапсинском районе увеличат пропускную способность, углубят и укрепят берега.

В Туапсинском районе планируют расчистить две реки протяженностью 3,7 км. Большую часть направят на водные объекты Сочи. В границах города протекает более 60 рек. В период ливневых дождей они разливаются, что приводит к подтоплениям.

Сейчас в Сочи расчищают реку Псезуапсе в пределах аула Тхагапш, сел Татьяновка, Алексеевка и поселка Лазаревского. После этого будут проводиться работы на реке Цусхвадж в селе Солоники и поселке Мирном, а также реке Хоста. В ближайшие два года планируют подготовить документы для расчистки ручья Белый в Лазаревском районе и реки Мацеста в Хостинском.