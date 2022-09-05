В Краснодаре неизвестный поджег две машины и скрылся

Фото: t.me/krd_tipich_ru

В ночь на 4 сентября на улице Тепличной в Краснодаре неизвестный поджег две рядом припаркованные машины. После содеянного мужчина скрылся с места. Но преступление попало в камеры видеонаблюдения. Теперь поджигателя разыскивает полиция.

- В настоящее время проводится проверка по факту поджога, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

На кадрах видно, как неизвестный в капюшоне подошел к машинам и поднес какую-то воспламеняющуюся жидкость. Машины вспыхнули за несколько секунд. Владельцы подсчитывают ущерб.