Вода в Черном море остыла до 24 градусов

5 сентября на побережье пустые пляжи

В Краснодарском крае 5 сентября похолодало. Остывать начало и море. Температура воды в Черном опустилась до 24 градусов, а в Азовском – до 20.

- В Геленджике и Анапе море 5 сентября 24 градуса, немного теплее в Новороссийске – 25 градусов, в Сочи и Туапсе сейчас в воде 26 градусов. А вот в Темрюке море 20 градусов, теплее всего на Азовском побережье в Ейске – там море 23 градуса, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне на пляже в Геленджике было не протолкнуться. Отдыхающих у воды собралось больше, чем в летние месяцы. А сегодня никто не купается и не загорает, людей сдул норд ост.