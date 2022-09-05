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Происшествия5 сентября 2022 7:48

В Краснодаре в ДТП с микроавтобусом и фургоном пострадали 4 человека

Проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося

Утром 5 сентября в Краснодаре на пересечении улиц Солнечной и Байбакова столкнулись микроавтобус и грузовая «Газель». Четыре человека пострадали. Полиция проводит проверку.

- Грузовая «Газель» выехала на встречку и столкнулась с вахтовым микроавтобусом. В нем пострадали четыре человека - водитель и трое пассажиров. Но никто не госпитализирован, всем назначено амбулаторное лечение, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что виновник аварии, водитель фургона, скрылся с места ДТП. Его сейчас разыскивает полиция. Проводится проверка.