В Краснодаре в ДТП с микроавтобусом и фургоном пострадали 4 человека

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося

Утром 5 сентября в Краснодаре на пересечении улиц Солнечной и Байбакова столкнулись микроавтобус и грузовая «Газель». Четыре человека пострадали. Полиция проводит проверку.

- Грузовая «Газель» выехала на встречку и столкнулась с вахтовым микроавтобусом. В нем пострадали четыре человека - водитель и трое пассажиров. Но никто не госпитализирован, всем назначено амбулаторное лечение, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что виновник аварии, водитель фургона, скрылся с места ДТП. Его сейчас разыскивает полиция. Проводится проверка.