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Карта Кубани5 сентября 2022 8:09

В Анапе запретили купаться в море на матрасах

На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер
Светлана ОВДЕЙ
Использовать матрасы и выходить в море на катамаранах запрещено Фото из архива КП

Использовать матрасы и выходить в море на катамаранах запрещено Фото из архива КП

В Анапе запретили купаться в море на матрасах. На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, сообщили в пресс-службе города-курорта.

Из-за усиления ветра отдыхающим также запрещено выходить в море на катамаранах.

- Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - напомнили жителям и гостям курорта в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на пляжах Анапы включили воздушную тревогу. Сирены завыли у моря на всей территории курорта в связи с запретом на купание в море.