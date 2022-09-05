Использовать матрасы и выходить в море на катамаранах запрещено Фото из архива КП

В Анапе запретили купаться в море на матрасах. На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, сообщили в пресс-службе города-курорта.

Из-за усиления ветра отдыхающим также запрещено выходить в море на катамаранах.

- Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - напомнили жителям и гостям курорта в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на пляжах Анапы включили воздушную тревогу. Сирены завыли у моря на всей территории курорта в связи с запретом на купание в море.