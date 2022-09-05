Таможенники Краснодара пресекли вывоз лесоматериалов под видом бочек для вина

Фото Южного таможенного управления

Предприниматель из Краснодарского края хотел перевезти товар на территории Республики Словакии, Испании и Франции. Он задекларировал его как бочки для вина и сока. Но по факту в большегрузе оказались лесоматериалы. В итоге сумма таможенных пошлин была существенна занижена.

- При проведении таможенного контроля выявлены недостоверные заявления классификационного кода. Экспертом установлено, что декларируемый товар по своей сути готовой клепкой не является, а представляет собой пиломатериал. Недостоверные сведения привели к занижению сумм, подлежащих к уплате таможенных пошлин, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Фото Южного таможенного управления

Общая сумма, подлежащая уплате таможенных пошлин и налогов, составила порядка 2,5 млн рублей. Бизнесмен пытался обжаловать решение, но суд встал на сторону таможенников и оставил постановление без изменений, а заявление без удовлетворения.