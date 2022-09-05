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Общество5 сентября 2022 8:18

Таможенники Краснодара пресекли вывоз лесоматериалов под видом бочек для вина

Предприниматель при декларировании указал неверный код
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото Южного таможенного управления

Фото Южного таможенного управления

Предприниматель из Краснодарского края хотел перевезти товар на территории Республики Словакии, Испании и Франции. Он задекларировал его как бочки для вина и сока. Но по факту в большегрузе оказались лесоматериалы. В итоге сумма таможенных пошлин была существенна занижена.

- При проведении таможенного контроля выявлены недостоверные заявления классификационного кода. Экспертом установлено, что декларируемый товар по своей сути готовой клепкой не является, а представляет собой пиломатериал. Недостоверные сведения привели к занижению сумм, подлежащих к уплате таможенных пошлин, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Фото Южного таможенного управления

Фото Южного таможенного управления

Общая сумма, подлежащая уплате таможенных пошлин и налогов, составила порядка 2,5 млн рублей. Бизнесмен пытался обжаловать решение, но суд встал на сторону таможенников и оставил постановление без изменений, а заявление без удовлетворения.