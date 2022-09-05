На трассе в Сочи произошло ДТП с тремя машинами

Пострадал ребенок. Фото: https://t.me/gibddsochi

На трассе в Сочи 3 сентября около 21:00 часов произошла жуткая авария. ДТП случилось участке автодороги А-149 «Адлер – Красная Поляна», 31 км + 70 м. Водитель Lada при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу проезжающей машине. В результате легковушка столкнулась лоб в лоб с Geely.

- От удара автомобиль «Джили» откинуло на движущееся по встречному направлению транспортное средство «Мерседес», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Стоит отметить, что в результате аварии пострадал ребенок в машине Geely. Несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.