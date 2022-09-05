Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима Фото из архива КП

Жителю Краснодара дали 8,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Подсудимого задержали в декабре 2021 года. При обыске у мужчины обнаружили 6,11 грамма наркотиков. На месте происшествия также найдено более 1,9 грамма веществ.

Уточняется, что подсудимый собирался сбыть наркотики с сообщником - уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее на 16-летнего подростка завели уголовное дело за сбыт наркотиков. У подозреваемого нашли более 6,8 грамма веществ.