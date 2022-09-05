В Краснодаре с балкона многоэтажки на Volkswagen выбросили горшок с цветком

Фото: соцсети

ЧП случилось вечером 4 сентября на улице 40-летия Победы в Краснодаре. Там с высоты на Volkswagen упал горшок с цветком. Пострадала крыша машины и стекло.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к случившемуся, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Владелец иномарки подсчитывает ущерб.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 4 сентября на улице Тепличной в Краснодаре неизвестный поджег две рядом припаркованные машины. После содеянного мужчина скрылся, но преступление попало в камеры видеонаблюдения.