Игорь Галась: Несмотря на внешние вызовы, экономика Кубани чувствует себя уверенно

Игорь Галась провел совещание Совета по развитию конкуренции Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась провел совещание Совета по развитию конкуренции. Как отметил замглавы региона, несмотря на внешние вызовы, региональная экономика чувствует себя достаточно уверенно.

– Сегодня задача краевых и муниципальных властей – сделать максимально комфортной деятельность бизнеса, жизнь населения. Одним из механизмов развития экономики является поддержание добросовестной конкуренции. Мы в этом направлении многое успели сделать, но необходимо продолжить эту работу, - сказал Игорь Галась.

Как отметил министр экономики края Алексей Юртаев, ведомство рассматривает цифровой еженедельный мониторинг достижения основных показателей по развитию конкуренции на 42 товарных рынках. Работу проводят совместно с региональным департаментом информатизации и связи.

- Это позволит оперативно получать информацию и вырабатывать управленческие решения в едином цифровом пространстве, - отметил глава ведомства.

Уточняется, что в 2021 году показатели дорожной карты по развитию конкуренции выполнены на 95,3%.

Игорь Галась поручил органам исполнительной власти и муниципалитетам перейти на поквартальное планирование достижения ключевых показателей развития товарных рынков и скорректировать ведомственные планы и муниципальные дорожные карты.