На Кубани за сутки COVID-19 заболели 915 человек, в том числе 76 детей

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 915 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 76 детей, самому младшему из которых 12 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 427 положительных результатов, в Сочи - 73, в Новороссийске - 68, в Выселковском районе - 53. 29 пациентов прибавилось в Крымском муниципалитете, 24 - в Армавире, по 22 - в Тбилисском и Красноармейском районах, по 20 - в Калининском и Ленинградском.

В Анапе коронавирусом заболели 19 человек, в Тихорецком районе - 16, в Ейском и Туапсинском – по 15, в Кавказском - 12, в Курганинском и Приморско-Ахтарском - по 11.

- В Геленджике 8 новых пациентов, в Белоглинском, Мостовском и Тимашевском районах - по 7, в Новопокровском, Славянском и Староминском - по 5. В Северском, Усть-Лабинском и Щербиновском муниципалитетах заболели по 3 человека, в Белореченском - 2, в Горячем Ключе, Абинском и Гулькевичском районах - по одному.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 11 пациентов. С выздоровлением за сутки в крае выписали 559 человек.