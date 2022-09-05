Две новые поликлиники и больницу построят в Адлерском районе Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями Молдовского сельского округа. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями Молдовского сельского округа. Здесь живет около 20 тысяч человек. Во время встречи мэр заявил, что в селе Орел-Изумруд построили офис врача общей практики. Также в селах Высокое и Молдовка возведут больницу и две поликлиники.

- Встречу провели в Доме культуры «Орел-Изумруд». Мы его отремонтировали: заменили системы освещения и отопления. А сейчас разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, его планируем в 2024 году, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в рамках нового генплана в Молдовском сельском округе построят 13 объектов до конца 2044 года.