Учреждения, которые задействуют для выборов, не будут работать 9, 10 и 12 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство школ и детсадов Кубани в дни выборов будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Для трехдневного голосования в регионе задействуют менее трети учреждений. Здесь для учащихся и воспитанников изменят календарный учебный график.

- Дни выборов включили в период осенних каникул. В детских садах будут работать дежурные группы, - уточнили в министерстве образования Краснодарского края.

12 сентября после завершения голосования учреждения, где организуют избирательные участки, продезинфицируют.

Напомним, выборы депутатов Заксобрания седьмого созыва пройдут с 9 по 11 сентября. Школы и детские сады, задействованные как избирательные участки, не будут работать 9, 10 и 12 сентября.