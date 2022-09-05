РНКБ начал прием заявок по новой льготной программе кредитования инвестпроектов

Банк РНКБ начинает прием заявок на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно условиям программы, ставка составит от 3% до 4,5%, сумма кредита может варьироваться от 50 млн рублей до 1 млрд рублей, срок кредита – до 10 лет.

- Льготное кредитование по сниженным процентным ставкам не только повышает доступность кредитных средств для развития бизнеса, но и обеспечивает стимулирование экономики в целом, что особенно важно в нынешних условиях, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – В 2022 году 35% кредитов для малого и среднего бизнеса банк РНКБ выдал в рамках льготных государственных программ.

Новая программа Министерства экономического развития России и АО "Корпорация МСП" и представляет собой объединенную программу льготного кредитования приоритетных отраслей в рамках постановления Правительства РФ №1764 и программу стимулирования кредитования субъектов МСП. Воспользоваться новой программой могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.