В многоэтажке загорелась обшивка здания Фото: кадр из видео

В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов 16-этажного дома. Возгорание произошло в ЖК «Панорама» по улице Восточно-Кругликовской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в доме загорелась обшивка здания. Предварительно, огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

- В 12:32 локализация пожара, в 12:38 - ликвидация открытого горения. Проводится эвакуация. К тушению пожара привлечены 51 человек и 23 единицы техники, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.