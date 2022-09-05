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Общество5 сентября 2022 10:11

Труп мужчины обнаружили в квартире жилого дома на Курортном проспекте в Сочи

Проводится проверка
Ангелина НАЗАРЧУК
Следователи выясняются обстоятельства случившегося.

Следователи выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В многоквартирном доме Курортного проспекта Сочи местные жители начали чувствовать неприятный запах в подъезде. Соседи вызвали полицию. Запах исходил из квартиры, в которой проживал одинокий мужчина.

Правоохранители вскрыли помещение и обнаружили труп. Им оказался 76-летний хозяин квартиры. По предварительным данным, тело сочинца пролежало несколько дней.

- По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили “КП” - Кубань” в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.