В Краснодаре потушили пожар в доме на Восточно-Кругликовской

В ЖК загорелась обшивка 16-этажного дома Фото: кадр из видео

В Краснодаре потушили пожар в доме на улице Восточно-Кругликовской. Из многоэтажки ЖК «Панорама» ранее эвакуировали 85 человек.

- В 12:44 - полная ликвидация пожара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 53 человека и 24 единицы техники, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, пожар произошел в многоэтажке на улице Восточно-Кругликовской. Здесь загорелась обшивка 16-этажного дома – огонь охватил 40 квадратных метров.