Турист из Москвы попал под камнепад в ущелье в Сочи

Москвич травмировал голень. Фото: https://t.me/spasenie_sochi

В Сочи туристы из Москвы 4 сентября отправились на прогулку в район поселка Солоники. Муж с женой решили дойти до водопада Чудо-Красотка. Однако потом потребовалась помощь спасателей.

Мужчина с женщиной начали пробираться через ущелье к водопаду. Но 39-летний мужчина оказался в зоне камнепада, и на него обрушилась валуны. Москвич травмировал голень и не мог самостоятельно передвигаться. Его жена сразу же обратилась за помощью к спасателям.

- Дежурная смена незамедлительно выдвинулась к месту происшествия. К прибытию спасателей мужчине была оказана первая помощь медиками. На транспортировочных носилках пострадавшего эвакуировали из ущелья до автомобиля скорой помощи, - сообщили в пресс-службе спасения Сочи.