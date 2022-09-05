В Сочи порывы ветра достигнут 18 м/с

Сочинцев и туристов просят воздержаться от походов в горы.
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочи до конца 6 сентября метеорологи прогнозируют сильный ветер. Порывы будут достигать 15-18 м/с.
- Жителям и гостям Сочи рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», в предгорьях курорта с 6 по 7 сентября сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.
Сочинцев и туристов просят воздержаться от походов в горы. Также рекомендуется не находиться рядом с рекой. К слову, разводить костры и сжигать сухую траву строго запрещено.