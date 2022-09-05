Трейловый фестиваль пройдет в горах Сочи с 10 по 11 сентября

Любой желающий сможет участвовать в мероприятии. Фото: Олег УМАРОВ

На горнолыжном курорте в Сочи пройдет трейловый фестиваль с 10 по 11 сентября. Любой желающий сможет участвовать в мероприятии. На фестивале организуют девять разных дистанций для любого уровня физической подготовки.

- От 10-километрового забега с набором высоты 770 метров до самого сложного в России трейла – 180 км, с набором 13 200 метров и длительностью 47 часов, - сообщили в пресс-службе курорта “Роза Хутор”.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все маршруты будут проходить через живописные виды. Во время трейлового фестиваля вы сможете насладиться горными пейзажами.