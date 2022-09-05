Злоумышленникам удалось похитить более 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопский суд приговорил мошенника из Новосибирска к трем годам тюрьмы. Злоумышленник создал фиктивный интернет-сайт от имени кредитной организации.

- Сайт содержал недостоверную информацию о предоставлении денежных займов гражданам под низкий процент, при этом у создателей интернет-ресурса не было намерений предоставления займов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее. - Гражданам, оставившим заявки на указанном сайте, сообщалось об одобренных им кредитах, и предлагалось перевести деньги на банковские карты мошенников якобы для пополнения страхового депозита.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», аферистам удалось похитить более 300 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемый добровольно возместил ущерб в сумме 153 тысячи рублей. Мужчине назначили три года и два месяца тюрьмы.