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Общество5 сентября 2022 11:52

Майкопский суд приговорил мошенника из Новосибирска к трем годам тюрьмы

Аферисты обманывали людей в интернете
Валерия ГОДОВНИКОВА
Злоумышленникам удалось похитить более 300 тысяч рублей

Злоумышленникам удалось похитить более 300 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майкопский суд приговорил мошенника из Новосибирска к трем годам тюрьмы. Злоумышленник создал фиктивный интернет-сайт от имени кредитной организации.

- Сайт содержал недостоверную информацию о предоставлении денежных займов гражданам под низкий процент, при этом у создателей интернет-ресурса не было намерений предоставления займов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее. - Гражданам, оставившим заявки на указанном сайте, сообщалось об одобренных им кредитах, и предлагалось перевести деньги на банковские карты мошенников якобы для пополнения страхового депозита.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», аферистам удалось похитить более 300 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемый добровольно возместил ущерб в сумме 153 тысячи рублей. Мужчине назначили три года и два месяца тюрьмы.