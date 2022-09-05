Около 184 тысяч туристов отдыхают в Сочи

Загрузка отелей достигает 87%. Фото: Наталия КУДРЯШОВА

В Сочи на сегодняшний день отдыхают около 184 тысяч туристов. А загрузка отелей достигает 87%. К тому же, метеорологи обещают бархатный сезон до конца первой декады. В связи с этим администрация Сочи решила продлить работу Летнего штаба.

- Силы и средства, задействованные в обеспечении безопасности, не снижаем. Системное взаимодействие продолжаем, Сочи был и остается в числе самых безопасных городов страны, - заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на улицах Сочи каждый день дежурят более 300 правоохранителей и не менее 100 дружинников.