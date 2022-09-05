Вениамин Кондратьев: количество малых и средних предприятий на Кубани с начала года выросло на 1,8%

С начала года Кубань приняла 12,8 млн туристов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани количество малых и средних предприятий с начала 2022 года выросло на 1,8%. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом планерном совещании по вопросам эффективности регионального антикризисного плана и социально-экономическое развития края.

Как отметил губернатор, экономика края последние полгода испытывает давление санкций.

- Объем валового регионального продукта снизился всего на 0,2%. При этом сохранили рост в ключевых отраслях – сельском хозяйстве, оптовой торговле, сфере платных услуг. Бизнес видит новые возможности и занимает освободившиеся ниши. Сегодня мы должны использовать конкурентные преимущества региона, чтобы выровнять ситуацию и продолжить движение вперед, вести работу по импортозамещению, привлекать инвестиции, - отметил Вениамин Кондратьев.

На совещании также отметили рост турпотока. Несмотря на временное закрытие аэропортов, с начала года Краснодарский край принял 12,8 миллиона туристов, что на 2,9% больше прошлогоднего показателя.

Как отметил первый замглавы региона Игорь Галась, динамика валового регионального продукта улучшается.

- Производители меняли логистику, сейчас мы отмечаем прирост показателей. Например, по выпуску лекарственных средств и медицинских материалов, ремонту и монтажу машин и оборудования, в производстве химических веществ и продуктов, электрооборудования, металлургии, выпуску стройматериалов. Экономика продолжает перестраиваться, происходит наглядное замещение импортной продукции, - отметил вице-губернатор.

Эффективность принятого в регионе антикризисного плана и социально-экономическое развитие