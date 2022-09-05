В Краснодарском крае абоненты билайн могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

Абоненты билайн могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Билайн в Краснодарском крае и Республике Адыгея улучшает качество связи и расширяет возможности своих клиентов. На всей территории регионов билайн запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)*, которая предоставляет абонентам ряд преимуществ. Технология позволяет совершать голосовые вызовы и отправлять SMS даже там, где затруднено прохождение сигнала сотовой связи. Например, в цокольных помещениях или на последних этажах зданий и в других помещениях, конструктивные особенности которых уменьшают качество сигнала. Кроме того, сервис позволит краснодарским абонентам совершать звонки и отправлять SMS по домашнему тарифу из любой точки РФ.

Технологию VoWiFi необходимо активировать вручную в настройках телефона, включив функцию «Вызовы по Wi-Fi». Тарифицироваться такие вызовы будут как обычные голосовые в рамках тарифа абонента. Дополнительных платежей за подключение технологии нет.

«Для того, чтобы наши клиенты комфортно использовали сеть билайн, мы работаем в нескольких направлениях: строим и модернизируем базовые станции, расширяем зону покрытия, запускаем новые сервисы. В этом году заработал сервис VoLTE, благодаря которому абоненты могут одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G интернет, и сейчас технология VoWiFi. Мы продолжим развивать сети 4G, технологии и сервисы в Краснодарском крае», - прокомментировал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

В 2021 году билайн вложил в развитие своей инфраструктуры в Краснодарском крае более 2 млрд рублей. Сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, выросла на 36%. В результате рефарминга скорость мобильного интернета с мая 2021 года увеличилась на 70%.

* VoWiFi:

Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна.