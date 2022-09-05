В Краснодаре с 8 сентября заработают передвижные пункты вакцинации против гриппа Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодаре с 8 сентября начнут работу передвижные пункты вакцинации против гриппа. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова.

Пункты вакцинации будут работать в будни с 9:00 до 18:00 на Театральной площади и в сквере им. Жукова. В выходные жители могут привиться с 09:00 до 17:00 на Солнечном острове и в Чистяковской роще.

- В регионе уже привились около 265 тысяч человек. Бесплатно провакцинироваться можно и во всех поликлиниках края, - отметила замглавы региона.

Напомним, на Кубани стартовала вакцинация против гриппа. В регионе планируют привить более 3 миллионов человек.