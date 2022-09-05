День памяти о боевом содружестве горцев и казаков отмечают в Адыгее

5 сентября отмечают День памяти о боевом содружестве горцев и казаков в годы Первой мировой войны. Фото: adygi.ru

5 сентября в Адыгее отмечают День памяти о боевом содружестве горцев и казаков. Эта памятная дата была учреждена в 2014 году республиканским законом. Тогда исполнилось 100 лет со дня формирования Кавказской туземной конной дивизии. Впоследствии она стала известна как «Дикая дивизия». В ее состав вошли кубанские казаки и добровольно сформированные национальные объединения – кабардинские, дагестанские, чеченские, татарские, ингушские.

- В конную дивизию вступали наиболее храбрые, физически и нравственно готовые к тяготам войны, подвигу и самопожертвованию джигиты, – рассказал спикер Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный.

Дивизия воевала в основном на Юго-Западном фронте, бок о бок с казачьими и регулярными соединениями российской армии.

- Памятная дата - дань уважения потомков к ратной славе старших поколений - дедов и прадедов, служит приумножению патриотических традиций многонационального населения Адыгеи, - добавил Владимир Нарожный.