Жители Адыгеи могут проголосовать за лучшего учителя страны

Первый отборочный этап завершился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Адыгеи могут отдать свой голос за лучшего учителя страны. Кроме того, педагоги из ЛДНР также участвуют в конкурсе на участие в телешоу «Классная тема!» Стоит отметить, что первый отборочный этап завершился.

- В их число вошли молодые учителя, педагоги со стажем, биологи и физики, математики и преподаватели русского языка и литературы, - сообщили в пресс-службе Минпросвещения Адыгеи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, телешоу будут показывать для популяризации профессии учителя. Стоит отметить, что всего в финал шоу попадут 7 педагогов.