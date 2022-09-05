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Общество5 сентября 2022 13:12

Жители Адыгеи могут проголосовать за лучшего учителя страны

В финал попадут семь педагогов
Ангелина НАЗАРЧУК
Первый отборочный этап завершился.

Первый отборочный этап завершился.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Адыгеи могут отдать свой голос за лучшего учителя страны. Кроме того, педагоги из ЛДНР также участвуют в конкурсе на участие в телешоу «Классная тема!» Стоит отметить, что первый отборочный этап завершился.

- В их число вошли молодые учителя, педагоги со стажем, биологи и физики, математики и преподаватели русского языка и литературы, - сообщили в пресс-службе Минпросвещения Адыгеи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, телешоу будут показывать для популяризации профессии учителя. Стоит отметить, что всего в финал шоу попадут 7 педагогов.