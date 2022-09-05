Начальника районной администрации Адыгеи осудят за покупку машины на бюджетные средства

Обвиняемый купил машину на бюджетные средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении начальника районной администрации Адыгеи возбуждено уголовное дело. Обвиняемый купил машину на бюджетные средства.

В сентябре 2020 года мужчина решил приобрести транспорт более высокого класса без каких-либо на то служебных оснований. По программе «Трейд-ин» в счет нового автомобиля он передал машину, находящуюся в собственности муниципального образования Шовгеновского района.

- При заключении сделки стоимость отчуждаемого автомобиля была существенно занижена. Действиями обвиняемого муниципальному образованию Шовгеновский район причинен существенный материальный ущерб в сумме 195 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрений по существу.