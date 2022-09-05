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Общество5 сентября 2022 13:25

В Адыгее заработал первый пункт автоматического весового контроля

Работы по его обустройству завершат к концу сентября
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Всего на дорогах Адыгеи планируется построить шесть таких пунктов до конца 2024 года.

Всего на дорогах Адыгеи планируется построить шесть таких пунктов до конца 2024 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее заработал первый пункт автоматического весового контроля. Его установили на 19-м километре дороги Красногвардейское – Уляп – Зарево. Основная цель пункта - сохранить трассу. А достичь этого можно только, если выявить дальнобойные фуры, передвигающиеся без специальных разрешений и с превышением массы перевозимого груза.

- Внедрение комплекса поможет без влияния человеческого фактора навести порядок на дорогах республики и исключить нарушение правил, – отметил руководитель Центра безопасности дорожного движения Адыгеи Даур Аргун.

Система работает полностью автоматически. Полученные результаты передаются на компьютер на стационарном посту.

После завершения строительства комплекс некоторое время будет работать в тестовом режиме. Работы по его обустройству завершат к концу сентября.

- Всего на дорогах Адыгеи планируется построить шесть таких пунктов до конца 2024 года, - сообщает пресс-служба правительства республики.