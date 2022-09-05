Всего на дорогах Адыгеи планируется построить шесть таких пунктов до конца 2024 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее заработал первый пункт автоматического весового контроля. Его установили на 19-м километре дороги Красногвардейское – Уляп – Зарево. Основная цель пункта - сохранить трассу. А достичь этого можно только, если выявить дальнобойные фуры, передвигающиеся без специальных разрешений и с превышением массы перевозимого груза.

- Внедрение комплекса поможет без влияния человеческого фактора навести порядок на дорогах республики и исключить нарушение правил, – отметил руководитель Центра безопасности дорожного движения Адыгеи Даур Аргун.

Система работает полностью автоматически. Полученные результаты передаются на компьютер на стационарном посту.

После завершения строительства комплекс некоторое время будет работать в тестовом режиме. Работы по его обустройству завершат к концу сентября.

- Всего на дорогах Адыгеи планируется построить шесть таких пунктов до конца 2024 года, - сообщает пресс-служба правительства республики.