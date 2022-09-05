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Общество5 сентября 2022 13:28

Более 600 заявок поступило на международный конкурс литературных произведений в Адыгее

Заявки поступили из 5 стран мира
Ангелина НАЗАРЧУК
Свои произведение прислали авторы из 5 стран мира.

Свои произведение прислали авторы из 5 стран мира.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгейском госуниверситете проводится международный конкурс литературных произведений. Мероприятие организовали в честь Киримизе Жанэ (советский адыгейский прозаик, поэт. - Авт.) На рассмотрение поступило уже 623 заявки. Свои произведения прислали авторы из пяти стран мира и 35 регионов России.

В конкурсе участвуют прозаики и поэты, которые пишут на адыгейском и русском языках. Также рассматривают работы переводчиков и иллюстраторов произведений для детей.

- По произведениям, занявшим второе и третье места, снимут анимационный фильм и запишут аудиосказку на адыгейском языке. По итогам конкурса будут изданы книги переводов детских произведений на адыгейском и русском языках, - заявили в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.

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