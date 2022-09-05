Зону отдыха благоустроили в Курганинске по нацпроекту

Зону отдыха обновили по улице Таманской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Зону отдыха благоустроили в Курганинске. Территорию обновили на улице Таманской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в районе станции детского и юношеского туризма и экскурсий оборудовали велосипедные и пешеходные дорожки, тротуар, скамейки и подход к воде, установили освещение. Работы проводили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Уточняется, что озеленить территорию планируют с октября по ноябрь.

– Строительно-монтажные работы по благоустройству зеленых пространств в крае вышли на финишную прямую. Всего в 2022 году мы обновим более 200 территорий, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.