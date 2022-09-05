Майкопская «Дружба» сыграла вничью с волгоградским клубом «Ротор»

«Дружба» сыграла с «Ротор» вничью. Фото: https://t.me/muratkumpilov

На стадионе Майкопа прошло первенство России среди команд второй лиги сезона 2022-2023. Футбольный клуб «Дружба» сразился с волгоградским клубом «Ротор». Игра завершилась вничью.

- Матч получился по-настоящему зрелищным и эмоциональным. Обе команды бились до конца, но уже в добавленное время наши гости забили решающий гол, и игра завершилась со счетом 3:3, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», следующий матч состоится 10 сентября. «Дружба» примет соперников на своем стадионе.