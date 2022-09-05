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Общество5 сентября 2022 14:06

В Краснодаре пройдет благотворительный концерт «Vремя Zащитников России» 6 сентября

Мероприятие пройдет на Рождественской набережной
Ангелина НАЗАРЧУК
Концерт начнется в 18:00 часов

Концерт начнется в 18:00 часов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 6 сентября организуют большой благотворительный концерт «Vремя Zащитников России». Мероприятие проведут общественники Кубани. Концерт начнется в 18:00, а завершится в 21:00.

- В программе: праздничный концерт с песнями и танцами, а для участия в нем соберется много крутых артистов с разных уголков России, - сообщили организаторы концертов.

Главный гость мероприятия - Наталья Качура. Она артистка-вокалистка Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. К слову, в конце концерта все гости смогут увидеть праздничный салют.